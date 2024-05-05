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Враг 7 раз в течение дня атаковал Никопольщину

Сегодня 18:55
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Сегодня войска России снова атаковали Никопольщину.

Новости Днепра про Враг 7 раз в течение дня атаковал Никопольщину

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Вражеские артобстрелы и четыре применения дронов-камикадзе. В течение дня враг 7 раз атаковал Никопольщину. В райцентре повреждено социальное и два учебных заведения. Изуродованы две многоэтажки, частный дом, — говорится в сообщении главы ОВА.

Также избиты 2 хозяйственные постройки и 2 легковушки. Повреждения получили линии электропередач.

Зацепило линии электропередач в Покровской сельской общине.

К счастью, люди уцелели.

Сегодня мы писали о том, что оккупанты ударили по центру Харькова. Известно о 10 пострадавших.

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