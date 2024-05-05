Перейменування парку Гагаріна у Дніпрі: стало відомо який варіант переміг в опитуванні

Про можливість перейменування оголосили на офіційній сторінці парку у соцмережі Facebook.
Голосування за найкращий варіант для нової назви тривало з 1 по 3 травня.
За підсумками опитування перемогла назва “парк імені Вернадського”.
Результати голосування наступні:
Сьогодні ми повідомляли про те, що у Дніпрі на Великдень створили великі фотозони у чотирьох мальовничих парках.
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