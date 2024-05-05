Перейменування парку Гагаріна у Дніпрі: стало відомо який варіант переміг в опитуванні

У Дніпрі можуть перейменувати парк Гагаріна.

Про можливість перейменування оголосили на офіційній сторінці парку у соцмережі Facebook.

Голосування за найкращий варіант для нової назви тривало з 1 по 3 травня.

За підсумками опитування перемогла назва “парк імені Вернадського”.

Результати голосування наступні:

парк імені Вернадського – 56%;

Університетський парк – 35%;

парк науки – 9%.

Сьогодні ми повідомляли про те, що у Дніпрі на Великдень створили великі фотозони у чотирьох мальовничих парках.

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