У ТЦК прокоментували конфлікт із цивільним на вулиці Антоновича

У соціальних мережах оприлюднено відео, на якому зафіксована конфліктна ситуація між цивільним громадянином та військовослужбовцями.Всі обставини інциденту було вивчено та встановлено, що даним громадянином була спровокована конфліктна ситуація. Даний громадянин негативно висловлювався на адресу Збройних Сил України, підтримує дії рф на території України, першим наніс удар кулаком по одному з військовослужбовців ЗСУ, що також зафіксовано на відео. Вся конфліктна ситуація з боку даного громадянина супроводжувалась ненормативною лексикою, погрозами та приниженням честі та гідності військових ЗСУ, — йдеться у дописі Дніпропетровського обласного ТЦК та СП.