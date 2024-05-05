У чотирьох парках Дніпра влаштували фотозони на Великдень

Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Локації для зйомок встановили у парку Шевченка, парку Зелений Гай, сквері Прибережний та сквері Західний.
Це парк Шевченка, парк Зелений Гай, сквер Прибережний та сквер Західний. Конкретно зараз ми знаходимося у сквері Прибережний, і тут – фотозона у дитячому стилі. Тобто тут зайченята, морквинки та писанки. Працівники КП робили цю красу власноруч, – розповіла представниця міськради Ніна Соколовська.
Біля церков та храмів на Великдень чергують патрульні поліцейські. Створено резервні слідчо-оперативні групи поліції, долучено вибухотехніків, кінологів, криміналістів та поліцейських інших служб.
Сьогодні ми писали про розклад руху громадського транспорту у Дніпрі на Великдень.
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