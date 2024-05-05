В четырех парках Днепра обустроили фотозоны на Пасху

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.
Локации для съемок установили в парке Шевченко, парке Зеленая Роща, сквере Прибрежный и сквере Западный.
Это парк Шевченко, парк Зеленый Гай, прибрежный сквер и Западный сквер. Именно сейчас мы находимся в прибрежном сквере, и здесь – фотозона в детском стиле. То есть здесь зайчата, морковки и писанки. Сотрудники КП делали эту красоту собственноручно, — рассказала представитель горсовета Нина Соколовская.
Возле церквей и храмов на Пасху дежурят патрульные полицейские. Созданы резервные следственно-оперативные группы полиции, привлечены взрывотехники, кинологи, криминалисты и полицейские другие службы.
Сегодня мы писали о расписании движения общественного транспорта в Днепре на Пасху.
Читайте также:
Автор:
В Донецкой области возле Урожайного 30 апреля погиб Герой Виталий…
Сегодня ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину.
Сегодня, 5 мая, в Днепре отмечают Пасху.
Сенсационная "Жирона" бывшего игрока "Днепра" Довбика снова разбила "Барселону".
В Донецкой области возле Урожайного 30 апреля погиб Герой Виталий Гудожник.
Сегодня ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину.
Сегодня, 5 мая, в Днепре отмечают Пасху.
Сенсационная "Жирона" бывшего игрока "Днепра" Довбика снова разбила "Барселону".
Хорошего дня, друзья!
В Днепре на проспекте Героев заметили утку с заблудившимися детенышами.
Криворожские полицейские разоблачили злоумышленника.
Сегодня враг снова стрелял по Никополю.
Спасибо Защитникам неба!
Легионеры СК Днепр-1 уехали из команды из-за обстрелов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!