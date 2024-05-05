В четырех парках Днепра обустроили фотозоны на Пасху

В Днепре обустроили тематические фотозоны в честь Пасхи.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Локации для съемок установили в парке Шевченко, парке Зеленая Роща, сквере Прибрежный и сквере Западный.

Это парк Шевченко, парк Зеленый Гай, прибрежный сквер и Западный сквер. Именно сейчас мы находимся в прибрежном сквере, и здесь – фотозона в детском стиле. То есть здесь зайчата, морковки и писанки. Сотрудники КП делали эту красоту собственноручно, — рассказала представитель горсовета Нина Соколовская.

Возле церквей и храмов на Пасху дежурят патрульные полицейские. Созданы резервные следственно-оперативные группы полиции, привлечены взрывотехники, кинологи, криминалисты и полицейские другие службы.

Сегодня мы писали о расписании движения общественного транспорта в Днепре на Пасху.

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