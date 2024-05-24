Світла буде більше: як вимикатимуть електрику в Дніпрі 25 травня

В Укренерго озвучили обнадійливий прогноз на завтра. Світло цієї суботи, 25 травня, вимикатимуть лише у пікові вечірні години – з 20:00 до 22:00. Це час максимального вечірнього споживання. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.
Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, – зазначають в Укренерго.
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