Света будет больше: как будут выключать электричество в Днепре 25 мая

В Днепре снова будут выключать электричество, но не весь день.

В Укрэнерго озвучили обнадеживающий прогноз на завтра. Свет в эту субботу, 25 мая, будут выключать только в пиковые вечерние часы – с 20:00 до 22:00. Это время максимального вечернего потребления. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивают.

Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объема потребления, которые Диспетчерский центр «Укрэнерго» каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях, — отмечают в Укрэнерго.

Отметим, сегодня, 24 мая, отключения будут продолжаться до полуночи.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: