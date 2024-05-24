У Дніпрі упродовж червня багато кому вимикатимуть газ: адреси
У Дніпрі анонсували масштабні відключення газу.
У Дніпрі, а також Дніпровському районі упродовж червня вимикатимуть газ через проведення ремонтних робіт. Відключення анонсували в Дніпровській філії “Газмережі”.
3 червня вулиця Соколова, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 51, 53; вулиця Наукова, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76; вулиця Асмолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; вулиця Окружна, 4, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 30, 34, 36, 21, 19, 17, 13, 9, 25, 29, 40, 42, 44, 46, 48, 37, 39, 54. 5 червня 6 червня садове товариство Шиянка, 13, 19, 26, 27, 28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 123, 108, 109, 112, 126, 127, 129, 130, 137, 138, 143. 11 червня вулиця Юрія Савченка, 82. 13 червня 17 червня вулиця Широка, 112а, 173, 173а, 169, 167, 165, 163, 161, 159, 157, 155, 155а, 153; вулиця Межова, 30. 19 червня
проспект Свободи, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 275б, 249, 247, 261, 263а, 263, 235;
вулиця Чукотська, 12, 13, 3, 1; вулиця Кобзарська, 19, 17, 18, 16, 12. 20 червня проспект Свободи, 99, 97, 103, 105, 107, 109, 111, 119, 117/б, 113, 121/а, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 139/а, 141, 135, 141, 117, 101, 115; вулиця Байдаківська, 2, 10, 12, 14; вулиця Деревлянська, 1, 4, 6, 8, 3/5, 7, 9, 11. 25 червня вулиця Океанська, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Також 3 червня газ вимикатимуть споживачам у селі
Новоолександрівка: вулиця Соколова, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 51, 53; вулиця Наукова, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76; вулиця Асмолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; вулиця Окружна, 4, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 30, 34, 36, 21, 19, 17, 13, 9, 25, 29, 40, 42, 44, 46, 48, 37, 39, 54.
Власники помешкань, де заплановані відключення газу мають пустити ремонтників.
Газ повернуть як тільки-но газовики завершать всі необхідні роботи.
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Українська Русский Яна Юхименко
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