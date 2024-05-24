В Днепре в течение июня будут многим выключать газ: адреса

В Днепре, а также Днепровском районе в течение июня будут выключать газ из-за проведения ремонтных работ. Отключение анонсировали в Днепровском филиале «Газсети».
улица Соколова, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 51, 53;
улица Научная, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
улица Асмолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
улица Окружная, 4, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 30, 34, 36, 21, 19, 17, 13, 9, 25, 29, 40, 42, 44, 46, 48, 37, 3 , 54.
улица Европейская, 7а
садовое общество Шиянка, 13, 19, 26, 27, 28, 32, 65, 69, 75, 77, 84, 91, 99, 123, 108, 109, 112, 126, 127, 129, 3 143.
улица Юрия Савченко, 82
переулок Шевченко, 4
улица Широкая, 112а, 173, 173а, 169, 167, 165, 163, 161, 159, 157, 155, 155а, 153;
улица Межевая, 30
проспект Свободы, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 275б, 249, 247, 261, 263а, 263, 235;
улица Чукотская, 12, 13, 3, 1;
улица Кобзарская, 19, 17, 18, 16, 12.
проспект Свободы, 99, 97, 103, 105, 107, 109, 111, 119, 117/б, 113, 121/а, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 9, 13 , 135, 141, 117, 101, 115;
улица Байдаковская, 2, 10, 12, 14;
улица Деревлянская, 1, 4, 6, 8, 3/5, 7, 9, 11.
улица Океанская, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
Также 3 июня газ будут выключать потребителям в селе Новоалександровка:
улица Соколова, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 51, 53;
улица Научная, 70, 70а, 71, 72, 73, 74, 75, 76;
улица Асмолова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
улица Окружная, 4, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 30, 34, 36, 21, 19, 17, 13, 9, 25, 29, 40, 42, 44, 46, 48, 37, 3 , 54.
Владельцы квартир, где запланированные отключения газа должны пустить ремонтников.
Газ вернут как только газовики завершат все необходимые работы.
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