В Днепре в течение июня будут многим выключать газ: адреса

Газ вернут как только газовики завершат все необходимые работы.

Также 3 июня газ будут выключать потребителям в селе Новоалександровка:

В Днепре, а также Днепровском районе в течение июня будут выключать газ из-за проведения ремонтных работ. Отключение анонсировали в Днепровском филиале «Газсети».

За последние 15 лет центр Днепра очень изменился. Исчезают и…

В Днепре снова будут выключать электричество, но не весь день.

Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисунки Недавно улицы Днепра пополнились новыми художественными шедеврами, на этот раз возле Днепропетровского исторического музея имени Дмитрия Яворницкого. 2 просмотров

Что раньше было на месте парковки у цирка в Днепре: лавочки и тумба для афиш (ФОТО) За последние 15 лет центр Днепра очень изменился. Исчезают и появляются здания, обустраиваются скверы, парки, зеленые зоны там, где их раньше не было. И наоборот, старые зеленые зоны изменились до неузнаваемости. 8 просмотров