У Дніпрі автохам на мопеді вдарив охоронника супермаркету та обрискав людей з балончика - Днепр Инфо
У Дніпрі автохам на мопеді вдарив охоронника супермаркету та обрискав людей з балончика
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Сегодня 21:32

У Дніпрі біля супермаркету стався конфлікт.

Новости Днепра про У Дніпрі автохам на мопеді вдарив охоронника супермаркету та обрискав людей з балончика

У п’ятницю, 25 травня, біля одного супермаркету стався конфлікт з автохамом.

За словами очевидців, чоловік заїхав на пішохідну доріжку прямо біля входу в супермаркет. Охоронець попросив його припаркуватися на стоянці. Однак водій двоколісного зліз із мопеда і вдарив охоронця в обличчя, а потім обприскав його та перехожих перцевим балончиком.

Після цього чоловік пішов геть. Чи викликали на місце правоохоронців не уточнюється. 

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Новости Днепра про У Дніпрі автохам на мопеді вдарив охоронника супермаркету та обрискав людей з балончикаУкраїнська

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