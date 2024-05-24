У п’ятницю, 25 травня, біля одного супермаркету стався конфлікт з автохамом.
За словами очевидців, чоловік заїхав на пішохідну доріжку прямо біля входу в супермаркет. Охоронець попросив його припаркуватися на стоянці. Однак водій двоколісного зліз із мопеда і вдарив охоронця в обличчя, а потім обприскав його та перехожих перцевим балончиком.
Після цього чоловік пішов геть. Чи викликали на місце правоохоронців не уточнюється.
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