В Днепре автохам на мопеде ударил охранника супермаркета

В Днепре возле супермаркета произошел конфликт.

В пятницу, 25 мая, возле одного супермаркета произошел конфликт с автохамом.

По словам очевидцев, мужчина заехал на пешеходную дорожку прямо у входа в супермаркет. Охранник попросил его припарковаться на стоянке. Однако водитель двухколесного слез с мопеда и ударил охранника в лицо, а затем опрыскал его и прохожих перечным баллончиком.

После этого мужчина ушел. Вызвавших на место правоохранителей не уточняется.

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