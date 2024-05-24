В Днепре автохам на мопеде ударил охранника супермаркета

В пятницу, 25 мая, возле одного супермаркета произошел конфликт с автохамом.
По словам очевидцев, мужчина заехал на пешеходную дорожку прямо у входа в супермаркет. Охранник попросил его припарковаться на стоянке. Однако водитель двухколесного слез с мопеда и ударил охранника в лицо, а затем опрыскал его и прохожих перечным баллончиком.
После этого мужчина ушел. Вызвавших на место правоохранителей не уточняется.
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