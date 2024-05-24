У Дніпрі водія маршрутки “застукали” за переглядом тіктоків під час руху

Водій 107 маршрутки у Дніпрі під час руху по маршруту переглядав відео у телефоні, чим неабияк викликав обурення пасажирів. На це звернули увагу жителі Дніпра та розповіли про інцидент у Facebook-спільноті “Наш Лівобережний-3”.
На відео, яке оприлюднили в мережі видно, що чоловік поставив смартфон біля керма, і дивився то в екран, то на дорогу.
Нам пишуть. Водій 107 маршруту полюбляє дивитися фільми зі смартфона під час поїздок. А ви бачили таке? – йдеться у дописі.
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