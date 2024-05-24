У Дніпрі водія маршрутки “застукали” за переглядом тіктоків під час руху

Жителі Дніпра скаржаться на водія маршрутки, який дивився відео за кермом.

Водій 107 маршрутки у Дніпрі під час руху по маршруту переглядав відео у телефоні, чим неабияк викликав обурення пасажирів. На це звернули увагу жителі Дніпра та розповіли про інцидент у Facebook-спільноті “Наш Лівобережний-3”.

На відео, яке оприлюднили в мережі видно, що чоловік поставив смартфон біля керма, і дивився то в екран, то на дорогу.

Нам пишуть. Водій 107 маршруту полюбляє дивитися фільми зі смартфона під час поїздок. А ви бачили таке? – йдеться у дописі.

У коментарях до допису зазначили, що чоловік дивився не фільми, а рілси, або тіктоки.

Пасажири в маршрутці були не в захваті від навичок мультизадачності, які демонстрував водій. На щастя, обійшлося без неприємних пригод, але містяни закликають керманичів громадського транспорту відповідально ставитися до своєї роботи.

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