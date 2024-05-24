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  • В Днепре водителя маршрутки «застукали» за просмотром тиктоков во время движения

В Днепре водителя маршрутки «застукали» за просмотром тиктоков во время движения

Сегодня 18:31
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Жители Днепра жалуются на водителя маршрутки, смотревшего видео за рулем.

Новости Днепра про В Днепре водителя маршрутки

Водитель 107 маршрутки в Днепре во время движения по маршруту смотрел видео в телефоне, чем вызвал возмущение пассажиров. На это обратили внимание жители Днепра и рассказали об инциденте в Facebook-сообществе «Наш Левобережный-3».

На видео, которое обнародовали в сети, видно, что мужчина поставил смартфон у руля, и смотрел то в экран, то на дорогу.

Нам пишут. Водитель 107 маршрута любит смотреть фильмы со смартфона во время поездок. А вы видели это? — говорится в сообщении.

В комментариях к посту отметили, что мужчина смотрел не фильмы, а рилсы или тиктоки.

Пассажиры в маршрутке были не в восторге от навыков мультизадачности, которые демонстрировал водитель. К счастью, обошлось без неприятных приключений, но горожане призывают работников общественного транспорта ответственно относиться к своей работе.

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