У Кривому Розі неповнолітні відгамселили однолітка: заливали балончиком та били ногами

Шокуюче побиття неповнолітнього сталося у місті Кривий Ріг.

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої“.

На Східному-3 група підлітків довго та наджорстоко била свого однолітка. Вже лежачого хлопця били ногами та заливали невідомою рідиною з балончика.

Нападників встановили, усі навчаються у 130 школі. Наймолодшому з них лише 13 років. Керує бандою 15-річний, – йдеться у повідомленні пабліка.

Що стало причиною конфлікту не повідомляється, але це вже не перша підозра у злочинах для групи молодиків.

За попередньою інформацією, деякі з цих неповнолітніх раніше побили 20-річного хлопця та “забили стрілку” його бабусі.

Також місцеві ЗМІ кажуть про можливу причетність хуліганів до інциденту з побиттям хлопця, через “надто круті кросівки”.

Справою вже займаються правоохоронці.

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