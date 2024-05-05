У Кривому Розі неповнолітні відгамселили однолітка: заливали балончиком та били ногами

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої“.
На Східному-3 група підлітків довго та наджорстоко била свого однолітка. Вже лежачого хлопця били ногами та заливали невідомою рідиною з балончика.
Нападників встановили, усі навчаються у 130 школі. Наймолодшому з них лише 13 років. Керує бандою 15-річний, – йдеться у повідомленні пабліка.
Що стало причиною конфлікту не повідомляється, але це вже не перша підозра у злочинах для групи молодиків.
За попередньою інформацією, деякі з цих неповнолітніх раніше побили 20-річного хлопця та “забили стрілку” його бабусі.
Також місцеві ЗМІ кажуть про можливу причетність хуліганів до інциденту з побиттям хлопця, через “надто круті кросівки”.
Справою вже займаються правоохоронці.
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