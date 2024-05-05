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  • В Кривом Роге несовершеннолетние отметелили сверстника: заливали баллончиком и били ногами

В Кривом Роге несовершеннолетние отметелили сверстника: заливали баллончиком и били ногами

Сегодня 13:46
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Шокирующее избиение несовершеннолетнего произошло в городе Кривой Рог.

Новости Днепра про В Кривом Роге несовершеннолетние отметелили сверстника: заливали баллончиком и били ногами

Об этом сообщает Telegram-канал «Свої«.

На Восточном-3 группа подростков долго и сверхжестоко избивала своего сверстника. Уже лежащего парня били ногами и заливали неизвестной жидкостью из баллончика.

Нападавших установили, все учатся в 130 школе. Младшему из них всего 13 лет. Руководит бандой 15-летний, — говорится в сообщении паблика.

Что стало причиной конфликта, не сообщается, но это уже не первое подозрение в преступлениях для группы молодых людей.

По предварительной информации, некоторые из этих несовершеннолетних ранее избили 20-летнего парня и «убили стрелку» его бабушки.

Также местные СМИ говорят о возможной причастности хулиганов к инциденту с избиением парня из-за «слишком крутых кроссовок».

Делом уже занимаются правоохранители.

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Новости Днепра про В Кривом Роге несовершеннолетние отметелили сверстника: заливали баллончиком и били ногамиУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге несовершеннолетние отметелили сверстника: заливали баллончиком и били ногамиРусский

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