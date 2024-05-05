В Кривом Роге несовершеннолетние отметелили сверстника: заливали баллончиком и били ногами

Об этом сообщает Telegram-канал «Свої«.
На Восточном-3 группа подростков долго и сверхжестоко избивала своего сверстника. Уже лежащего парня били ногами и заливали неизвестной жидкостью из баллончика.
Нападавших установили, все учатся в 130 школе. Младшему из них всего 13 лет. Руководит бандой 15-летний, — говорится в сообщении паблика.
Что стало причиной конфликта, не сообщается, но это уже не первое подозрение в преступлениях для группы молодых людей.
По предварительной информации, некоторые из этих несовершеннолетних ранее избили 20-летнего парня и «убили стрелку» его бабушки.
Также местные СМИ говорят о возможной причастности хулиганов к инциденту с избиением парня из-за «слишком крутых кроссовок».
Делом уже занимаются правоохранители.
Читайте также:
Автор:
В Днепре обустроили тематические фотозоны в честь Пасхи.
В Донецкой области возле Урожайного 30 апреля погиб Герой Виталий…
Сегодня ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину.
Сегодня, 5 мая, в Днепре отмечают Пасху.
В Днепре обустроили тематические фотозоны в честь Пасхи.
В Донецкой области возле Урожайного 30 апреля погиб Герой Виталий Гудожник.
Сегодня ночью оккупанты атаковали Днепропетровщину.
Сегодня, 5 мая, в Днепре отмечают Пасху.
Сенсационная "Жирона" бывшего игрока "Днепра" Довбика снова разбила "Барселону".
Хорошего дня, друзья!
В Днепре на проспекте Героев заметили утку с заблудившимися детенышами.
Криворожские полицейские разоблачили злоумышленника.
Сегодня враг снова стрелял по Никополю.
Спасибо Защитникам неба!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!