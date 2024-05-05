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  • У Дніпрі вогнеборці врятували двох людей під час гасіння пожежі в житловому будинку

У Дніпрі вогнеборці врятували двох людей під час гасіння пожежі в житловому будинку

Сьогодні 20:11
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Сьогодні у Дніпрі вогнеборці врятували двох людей з палаючого будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі вогнеборці врятували двох людей під час гасіння пожежі в житловому будинку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На вулиці Вартових Неба Шевченківського району міста Дніпро загорівся житловий будинок.

По прибуттю до місця виклику, співробітники ДСНС встановили, що горять речі домашнього вжитку всередині одноповерхового житлового будинку на загальній площі 25 кв.м. Існувала загроза поширення пожежі на дах оселі.   Під час ліквідації займання рятувальники вивели з задимленого будинку на свіже повітря чоловіка та жінку, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Жінку ушпиталили до лікарні, з попереднім діагнозом – термічні опіки обличчя та верхньої кінцівки.  

Вогнеборці загасили пожежу за 40 хвилин. 

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Новости Днепра про У Дніпрі вогнеборці врятували двох людей під час гасіння пожежі в житловому будинкуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вогнеборці врятували двох людей під час гасіння пожежі в житловому будинкуРусский

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