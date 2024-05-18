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  • Блогер из Днепра показал, как выглядит Березинский рынок после принятия нового закона о мобилизации: «Людей нет, все пусто»

Блогер из Днепра показал, как выглядит Березинский рынок после принятия нового закона о мобилизации: «Людей нет, все пусто»

Сегодня 22:28
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Вот такие реалии на сегодняшний день.

Новости Днепра про Блогер из Днепра показал, как выглядит Березинский рынок после принятия нового закона о мобилизации:

Житель Днепра показал в видеообзоре, как выглядит рынок после принятия нового закона о мобилизации. Обычно на этом рынке всегда много покупателей, но сегодня, по словам блогера, нет практически никого. Видео днепрянин поделился в социальных сетях.

«Как будет развиваться экономика, если все сидят дома?», — искренне удивляется мужчина. 

Напомним, сегодня в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он был принят и подписан президентом Владимиром Зеленским в апреле.

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