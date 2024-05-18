Блогер из Днепра показал, как выглядит Березинский рынок после принятия нового закона о мобилизации: «Людей нет, все пусто»

Житель Днепра показал в видеообзоре, как выглядит рынок после принятия нового закона о мобилизации. Обычно на этом рынке всегда много покупателей, но сегодня, по словам блогера, нет практически никого. Видео днепрянин поделился в социальных сетях.
«Как будет развиваться экономика, если все сидят дома?», — искренне удивляется мужчина.
Напомним, сегодня в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он был принят и подписан президентом Владимиром Зеленским в апреле.
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