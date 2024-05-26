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У Дніпрі завтра увесь день діятимуть графіки відключення світла

Сьогодні 19:52
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У Дніпрі знову діятимуть графіки відключень світла.

Новости Днепра про У Дніпрі завтра увесь день діятимуть графіки відключення світла

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

У понеділок, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії, при перебільшенні яких планують застосовувати стабілізаційні відключення, діятимуть з 06:00 до 24:00, – йдеться у дописі.

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Відключення світла можуть застосовувати при перебільшенні лімітів споживання.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі боржникам продовжують відключати воду.

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