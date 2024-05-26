У Дніпрі завтра увесь день діятимуть графіки відключення світла

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.
У понеділок, 27 травня, ліміти на споживання електроенергії, при перебільшенні яких планують застосовувати стабілізаційні відключення, діятимуть з 06:00 до 24:00, – йдеться у дописі.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Відключення світла можуть застосовувати при перебільшенні лімітів споживання.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі боржникам продовжують відключати воду.
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Козенко Антон
Автор:
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