Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ще одна золота медаль від нашої спортсменки. Дніпрянка Дарʼя Ткачова перемогла на етапі молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння на швидкість. Першість проходила в Італії, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.
Дівчина також встановила національний рекорд на 15-метровій еталонній трасі.
Дарʼя залишила позаду суперниць з Італії та Франції.
Українська збірна фінішувала другою у загальнокомандному заліку.
Сьогодні ми писали про те, що СК Дніпро-1 завершив чемпіонат на 4-му місці та виборов місце у кваліфікації Ліги Конференцій.
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