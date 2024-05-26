Дніпрянка Дарʼя Ткачова перемогла на етапі молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння

Дніпровська спортсменка Дарʼя Ткачова перемогла на етапі молодіжного кубка Європи зі скелелазіння.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ще одна золота медаль від нашої спортсменки. Дніпрянка Дарʼя Ткачова перемогла на етапі молодіжного Кубка Європи зі скелелазіння на швидкість. Першість проходила в Італії, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Дівчина також встановила національний рекорд на 15-метровій еталонній трасі.

Дарʼя залишила позаду суперниць з Італії та Франції.

Українська збірна фінішувала другою у загальнокомандному заліку.

Сьогодні ми писали про те, що СК Дніпро-1 завершив чемпіонат на 4-му місці та виборов місце у кваліфікації Ліги Конференцій.

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