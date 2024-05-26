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У Дніпрі боржникам продовжують відключати воду: адреси

Сьогодні 16:17
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У Дніпрі  КП "Дніпроводоканал" ДМР буде відключати воду боржникам.

Новости Днепра про У Дніпрі боржникам продовжують відключати воду: адреси

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Спеціалізована бригада по відключенню працюватиме з 27 травня по 31 травня у Таромському, Самарському та Новокодацькому районах за такими адресами:

Новокодацький район:

  • Правобережна (2 абоненти) 
  • Шаляпіна (1)
  • Щербаківська(1)
  • Фосфорна (2)
  • Узбецька (1) 
  • Пряма (1)
  • Лазурна (1)
  • Волновахи (1)
  • Амундсена (3)
  • Ближня (1)
  • Провулок Бойчуківський (2)
  • Волинська (1)

Селище Таромське:

  • Громадянська (1)
  • Депутатська (1)
  • Коханівська (1)
  • Кошова (1)
  • Одарівська (1)
  • Промислова (1)
  • Рильського (1)
  • Ріжкова (1)
  • Снігова (1)
  • Широкий степ (1)
  • Євгена Жандарова (1)
  • Провулок Робітничий (1)
  • Петра Капшученка (1)
  • Ямпольська (1)
  • Футбольна (1)

Самарський район:

  • Гвая (1)
  • Дитинства (1)
  • Князя Вітовта (1)
  • Зоопаркова (2)
  • Сержанта Литвищенка (2)
  • Спогадів (1)
  • Кожедуба (1)
  • Провулок Микільський (1)
  • Винахідників (1)
  • Лебедина (1)
  • Соняшникова (1)
  • Сарми-Соколовського (1)

Відключення боржникам багатоквартирних будинків: 

  • Космонавтів, 16 (5), 22 (1)
  • Олександра Данченка, 32 (1), 26 (2)
  • Велика Діївська, 52 (4), 54 (2), 56 (7)
  • ж/м Парус-1 (4)
  • ж/м Парус-3 (2)
  • провулок Парусний, 6 (1), 8 (3)
  • Гідропаркова, 9 (1)

Сума заборгованості за цими адресами становить 1 389 756,85 грн.

Абонентів просять терміново погасити борги, щоб не залишитися без водопостачання.

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Новости Днепра про У Дніпрі боржникам продовжують відключати воду: адресиУкраїнська

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