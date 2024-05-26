У Дніпрі боржникам продовжують відключати воду: адреси

У Дніпрі КП "Дніпроводоканал" ДМР буде відключати воду боржникам.

Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.

Спеціалізована бригада по відключенню працюватиме з 27 травня по 31 травня у Таромському, Самарському та Новокодацькому районах за такими адресами:

Новокодацький район:

Правобережна (2 абоненти)

Шаляпіна (1)

Щербаківська(1)

Фосфорна (2)

Узбецька (1)

Пряма (1)

Лазурна (1)

Волновахи (1)

Амундсена (3)

Ближня (1)

Провулок Бойчуківський (2)

Волинська (1)

Селище Таромське:

Громадянська (1)

Депутатська (1)

Коханівська (1)

Кошова (1)

Одарівська (1)

Промислова (1)

Рильського (1)

Ріжкова (1)

Снігова (1)

Широкий степ (1)

Євгена Жандарова (1)

Провулок Робітничий (1)

Петра Капшученка (1)

Ямпольська (1)

Футбольна (1)

Самарський район:

Гвая (1)

Дитинства (1)

Князя Вітовта (1)

Зоопаркова (2)

Сержанта Литвищенка (2)

Спогадів (1)

Кожедуба (1)

Провулок Микільський (1)

Винахідників (1)

Лебедина (1)

Соняшникова (1)

Сарми-Соколовського (1)

Відключення боржникам багатоквартирних будинків:

Космонавтів, 16 (5), 22 (1)

Олександра Данченка, 32 (1), 26 (2)

Велика Діївська, 52 (4), 54 (2), 56 (7)

ж/м Парус-1 (4)

ж/м Парус-3 (2)

провулок Парусний, 6 (1), 8 (3)

Гідропаркова, 9 (1)

Сума заборгованості за цими адресами становить 1 389 756,85 грн.

Абонентів просять терміново погасити борги, щоб не залишитися без водопостачання.

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