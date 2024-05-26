На Дніпропетровщині вогнеборці ліквідували займання житлового будинку

На Дніпропетровщині у місті Кривий Ріг сьогодні загасили пожежу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа виникла сьогодні, об 11 годині, на вулиці Ігоря Сікорського Довгинцівського району міста Кривий Ріг.

По прибуттю співробітників ДСНС встановлено, що горить дах одноповерхового житлового будинку на площі 180 кв. м. Загиблих та травмованих немає, — йдеться у дописі рятувальників.

Пожежу загасили за 4 години, до тушіння були залучені 11 рятувальників.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі легковик врізався в MAN дорожньої служби, внаслідок аварії виникла пожежа та загинув пішохід.

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