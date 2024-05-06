Пільги за віком: за що пенсіонери з Дніпра можуть не платити

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Пенсіонери мають право на низку пільг, зокрема щодо сплати земельного податку.

Так, пенсіонери, які отримують вікову пенсію, можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо їхні домогосподарства відповідають встановленим критеріям.

Зараз діють такі норми для звільнення від земельного податку:

Ділянки до 0,01 гектара призначені для будівництва гаражів;

Ділянки до 0,10 гектара можуть використовуватися для дачного будівництва;

Ділянки до 0,12 гектара призначені для садівництва;

Ділянки до 0,25 гектара можуть використовуватися для будівництва житлових будинків і господарських споруд у селах;

Ділянки до 0,10 гектара призначені для житлового будівництва у містах;

Ділянки до 0,15 гектара призначені для житлового будівництва у селищах міського типу;

До 2 гектарів можуть використовуватися для особистого селянського господарства.

Які ще пільги доступні на пенсії

Також пенсіонери за віком мають право на низку додаткових пільг:

Субсидії: Пенсіонери можуть звернутися до соціальної служби для отримання субсидій на комунальні послуги, подавши заяву та декларацію про доходи.

Звільнення від оплати ЖКП: Деякі пенсіонери з сільських місцевостей, такі як вчителі, медичні та культурні працівники, можуть бути повністю звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги, паливо та газ.

Безоплатний проїзд: Пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд у всіх видах громадського наземного транспорту (за винятком таксі) та у приміських поїздах за наявності пенсійного посвідчення.

Юридична допомога: Пенсіонерам доступна безкоштовна або зі значною знижкою юридична допомога, включаючи представництво інтересів у судах та державних установах, а також допомогу в складанні правових документів.

Джерело: Пенсійний фонд України.

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