Сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла: перевірте свою адресу

Заряджайте гаджети!

Сьогодні, 6 травня, у Дніпрі у зв’язку з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Бориса Кротова: 1-Б;

вул. Краснопільська: 1-А, 3, 5-8, 11-А, 13-А, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 116;

вул. Аеродром: 1-14, 14-Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;

вул. Аеропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160, 160-Б, 169, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 250, 263, 303, 320, 436;

вул. Будівельників: 10-Т, 10-Н, 17, 295, 305;

вул. 152-ї дивізії: 160-Д;

вул. Автозаводська: 1-43, 45-Б, 46-48, 50-62, 64-86 (парні), 88-Б, 90-Г, 92-106 (парні), 112-124 (парні), 128-136 (парні);

вул. Арабатська: 32-М, 34, 36, 37, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;

вул. Зимова: 1-18, 20;

вул. Кленова: 1, 3, 5, 52;

вул. Миколи Погрібняка: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;

вул. Криворізька: 1, 16-А, 22-В, 24-50 (парні);

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40;

вул. Переможців: 1-46, 47-А, 48-64, 65-А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-110 (парні);

вул. Олексія Тищика: 1, 2-А, 3-19, 20-А, 21-38, 40, 42, 44-48, 49-А, 50-52, 53-А, 54-66;

вул. Пржевальського: 2-А, 4, 6, 8;

вул. Михайла Сапожнікова: 1, 2-Б, 3-5, 7-17, 18-А, 19, 20, 22;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29-31, 34-42 (парні);

пров. Зимовий: 1-6, 8;

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-41 (непарні), 43-А, 45, 46-А, 47, 51-А, 55, 57, 59, 61-А, 63-69 (непарні), 71-А, 73, 75-А, 77, 79, 81, 83-А, 85-А, 87-95 (непарні), 109;

пров. Ізюмський 2-й: 33;

пров. Миколи Погрібняка: 1, 4;

пров. Криворізький: 4-7, 9, 11, 13;

проїзд Тупиковий: 3-15 (непарні);

проїзд Шаховий: 2-9, 11, 12-А, 14, 16-29, 30-А, 31-34, 35-А, 36-49, 51-65 (непарні), 67-А;

тупик Криворізький: 1-15 (непарні), 23-25, 27-41 (непарні);

пров. Північний: 1-12, 12-А, 14, 16;

проїзд Шаховий: 34, 37, 38, 40-47, 49-67 (непарні).

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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