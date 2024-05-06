Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Легкоатлетка з Дніпра виборола вже другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Легкоатлетка з Дніпра виборола вже другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Сьогодні 09:30
просмотров

Загалом Дніпропетровщину представлятимуть семеро атлетів.

Новости Днепра про Легкоатлетка з Дніпра виборола вже другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Легкоатлетка з Дніпра Анна Рижикова виборола вже другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

Вона зробила це на світових змаганнях в Нассау, що на Багамах. Українська команда змішаної естафети, в складі якої й Анна, фінішувала другою у своєму забігу. Тепер дівчина має право поборотися на Олімпіаді й у міксті 4х400 м.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Вітаю з крутим досягненням! – написав він.

Зазначимо, також Анна Рижикова виступатиме у Парижі в особистих стартах, оскільки виконала нормативи.

Додамо: дві ліцензії на Ігри в Парижі має й ще один спортсмен області – плавець Олександр Желтяков. А загалом Дніпропетровщину представлятимуть семеро атлетів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби.

Читайте також:

Новости Днепра про Легкоатлетка з Дніпра виборола вже другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище

    Будьте обережні!

    З 23 квітня перестав виходити на зв’язок: на Дніпропетровщині розшукують 40-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    03.05.2024 12:41
    З 23 квітня перестав виходити на зв’язок: на Дніпропетровщині розшукують 40-річного чоловіка

    Важлива будь-яка інформація!

    Мешканці Кривого Рогу розробили шахрайську схему та викрадали кошти громадян через онлайн-банкінг
    Новини Дніпра
    03.05.2024 10:00
    Мешканці Кривого Рогу розробили шахрайську схему та викрадали кошти громадян через онлайн-банкінг

    Тепер трьох учасників організованої групи судитимуть!

    На Дніпро та область насуваються заморозки у Великодні дні
    Новини Дніпра
    03.05.2024 08:45
    На Дніпро та область насуваються заморозки у Великодні дні

    Рівень небезпеки - жовтий!

    Наверх