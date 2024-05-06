Легкоатлетка з Дніпра виборола вже другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Легкоатлетка з Дніпра Анна Рижикова виборола вже другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024.
Вона зробила це на світових змаганнях в Нассау, що на Багамах. Українська команда змішаної естафети, в складі якої й Анна, фінішувала другою у своєму забігу. Тепер дівчина має право поборотися на Олімпіаді й у міксті 4х400 м.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Вітаю з крутим досягненням! – написав він.
Зазначимо, також Анна Рижикова виступатиме у Парижі в особистих стартах, оскільки виконала нормативи.
Додамо: дві ліцензії на Ігри в Парижі має й ще один спортсмен області – плавець Олександр Желтяков. А загалом Дніпропетровщину представлятимуть семеро атлетів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби.
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