Легкоатлетка з Дніпра виборола вже другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024

Загалом Дніпропетровщину представлятимуть семеро атлетів.

Легкоатлетка з Дніпра Анна Рижикова виборола вже другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

Вона зробила це на світових змаганнях в Нассау, що на Багамах. Українська команда змішаної естафети, в складі якої й Анна, фінішувала другою у своєму забігу. Тепер дівчина має право поборотися на Олімпіаді й у міксті 4х400 м.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Вітаю з крутим досягненням! – написав він.

Зазначимо, також Анна Рижикова виступатиме у Парижі в особистих стартах, оскільки виконала нормативи.

Додамо: дві ліцензії на Ігри в Парижі має й ще один спортсмен області – плавець Олександр Желтяков. А загалом Дніпропетровщину представлятимуть семеро атлетів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 14 медалей на Кубку України з кульової стрільби.

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