Кто-то не так воспользовался туалетом: на Днепропетровщине на турбазе устроили стрельбу

Инцидент произошел на турбазе в селе Марьяновка.

Как сообщает Telegram-канал «Свои. Кривой Рог», на турбазе в селе Марьяновка “офисник” устроил разборки со стрельбой. Сначала мужчина подрался с другими отдыхающими, а потом он достал гладкоствольное ружье («помпу») и начал стрелять из него по людям и машинам.

В результате пострадали три человека: двух в состоянии средней тяжести забрала скорая, третий — от госпитализации отказался.

По словам очевидцев, конфликт начался якобы из-за того, что кто-то не там и не так воспользовался туалетом.

На место вызвали правоохранителей, они устанавливают все обстоятельства инцидента.

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