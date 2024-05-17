Через ревнощі: у Кам’янському жінка посеред вулиці вбила свого чоловіка

У Кам'янському на Дніпропетровщині жінка через ревнощі вбила свого співмешканця.

Декілька днів тому в Кам’янському на вулиці знайшли тіло 36-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Правоохоронцям про це повідомили лікарі швидкої медичної допомоги.

На місце виїхала оперативно-слідча група. Під час огляди прилеглої території поліцейські в кущах знайшли ніж зі слідами крові.

А незабаром поліцейські знайшли ймовірну вбивцю. Нею виявилася 44-річна цивільна дружина загиблого. Як з’ясувалося, через ревнощі між подружжям виник конфлікт. Під час якого підозрювана спричинила 36-річному потерпілому смертельне ножове поранення у шию. Після скоєного злочину ніж викинула у кущі та покликала на допомогу.

Жінку затримали, та повідомили їй про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та обрали запобіжний захід- тримання під вартою.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: