Через ревнощі: у Кам’янському жінка посеред вулиці вбила свого чоловіка

Декілька днів тому в Кам’янському на вулиці знайшли тіло 36-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Правоохоронцям про це повідомили лікарі швидкої медичної допомоги.
На місце виїхала оперативно-слідча група. Під час огляди прилеглої території поліцейські в кущах знайшли ніж зі слідами крові.
А незабаром поліцейські знайшли ймовірну вбивцю. Нею виявилася 44-річна цивільна дружина загиблого. Як з’ясувалося, через ревнощі між подружжям виник конфлікт. Під час якого підозрювана спричинила 36-річному потерпілому смертельне ножове поранення у шию. Після скоєного злочину ніж викинула у кущі та покликала на допомогу.
Жінку затримали, та повідомили їй про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та обрали запобіжний захід- тримання під вартою.
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