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Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище

Сьогодні 09:00
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Будьте обережні!

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили мешканців Дніпра та області про небезпечне та стихійне метеорологічне явище: 6-7 травня на території Дніпропетровській області утримається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище

Зазначимо, сьогодні у Дніпрі прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура повітря вдень складатиме +23°…+25°С. Завтра у місті можливий короткочасний дощ, буде хмарно з проясненнями, температура вдень +23°…+25°С.

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявищеУкраїнська

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