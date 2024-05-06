Мешканців Дніпра та області попередили про небезпечне метеоявище

Будьте обережні!

Синоптики Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології попередили мешканців Дніпра та області про небезпечне та стихійне метеорологічне явище: 6-7 травня на території Дніпропетровській області утримається надзвичайна (V класу) пожежна небезпека.

Зазначимо, сьогодні у Дніпрі прогнозують мінливу хмарність, без опадів, температура повітря вдень складатиме +23°…+25°С. Завтра у місті можливий короткочасний дощ, буде хмарно з проясненнями, температура вдень +23°…+25°С.

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