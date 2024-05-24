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У Дніпрі чоловік хильнув віскі з полиці супермаркету та відмовився платити: коментар поліції

Сьогодні 19:11
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У Дніпрі чоловік вирішив випити алкоголь прямо посеред супермаркету та не оплачувати його.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік хильнув віскі з полиці супермаркету та відмовився платити: коментар поліції

На Січеславській Набережній до супермаркету “Varus” зайшов чоловік 35 років, взяв з полиці пляшку “Jack Daniels”, відкрив її та почав пити прямо посеред магазину. Після цього платити за пляшку елітного алкоголю відмовився. 

Як повідомляють свідки, він зробив це навмисно, адже обґрунтував свій вчинок тим, що не може знайти роботу та хоче потрапити за ґрати.

Також очевидці повідомляють, що порушник продовжував осушувати пляшку навпроти поліцейського, після чого його затримали та доставили до відділення поліції. 

Кореспонденти dnepr.info отримали коментар від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник:

Подія зафіксована. Чоловіку загрожує адміністративна відповідальність. 

Також, нещодавно ми писали, що у Дніпрі водія маршрутки “застукали” за переглядом тіктоків під час руху.

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік хильнув віскі з полиці супермаркету та відмовився платити: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі чоловік хильнув віскі з полиці супермаркету та відмовився платити: коментар поліціїРусский

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