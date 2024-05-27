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Був одягнений у чорне: у Дніпрі розшукують підлітка

Сьогодні 06:54
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У Дніпрі поліція розшукує 17-річного Панкрат'єва Артема.

Новости Днепра про Був одягнений у чорне: у Дніпрі розшукують підлітка

Згідно інформації від ГУНП в Дніпропетровській області, 25 травня підліток пішов з власного будинку в селі Іларіонове близько 13:00. Останній раз він виходив на зв’язок вранці 26 травня. Станом на зараз місцеперебування хлопця невідомо.

Прикмети: зріст 180 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, карі очі

Був одягнений: чорні спортивні штани, чорна футболка, чорні  кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування неповнолітнього Артема Панкрат’єва, повідомляйте за телефонами: (096) 09 511 05 або 102.

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Новости Днепра про Був одягнений у чорне: у Дніпрі розшукують підліткаУкраїнська Новости Днепра про Був одягнений у чорне: у Дніпрі розшукують підліткаРусский

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