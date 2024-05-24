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  • Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з’явилися незвичні малюнки

Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з’явилися незвичні малюнки

Сьогодні 20:42
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Нещодавно вулиці Дніпра поповнилися новими художніми шедеврами, цього разу - біля Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького.

Новости Днепра про Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з'явилися незвичні малюнки

Кореспонденти dnepr.info були на місці та зробили фотографії малюнків, створених двома художницями. Одна з них – відома волонтерка та художниця Ганна Тітова.

Тепер на кевларових конструкціях кам’яних баб, які пустували в Дніпрі вже близько півтора року, красуються котики-археологи з лопатою та пензликом, шаманки, жінки та дитина, а також герб України над наметом. 

Цікаво, що малюнки шаманок зображені з усіх сторін, як відтворювання “баб” що знаходяться всередині захисних споруд. 

Новости Днепра про Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з'явилися незвичні малюнки Новости Днепра про Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з'явилися незвичні малюнки Новости Днепра про Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з'явилися незвичні малюнки Новости Днепра про Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з'явилися незвичні малюнкиНовости Днепра про Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з'явилися незвичні малюнки

Навіщо потрібні “вулики”?

Із початком повномасштабної війни підвищився ризик пошкодження цих стародавніх артефактів. Їх колекція на сьогодні склала вже понад 100 штук, що робить її найбільшою в Україні. Захисні споруди зберігають цінні скіїфські скульптури від ракетних ударів та уламків. А з фронту досі продовжують їх евакуювати.

До того, як їх почали розмальовувати, біля історичного музею вони виглядали похмуро та викликали у багатьох негативну реакцію. 

Кам’яні баби – символ Дніпра

В центрі міста ці скульптури “живуть” ще з XIX століття. Деяким фігурам вже сотні, іншим – тисячі років, також у багатьох немає аналогів. А отже, вони давно стали впізнаваним символом Дніпра. До того, як на них “накинули” захисні споруди, унікальні жіночі та чоловічі фігури дивували та захоплювали своїм видом мешканців Дніпра та туристів. 

Раніше ми писали, що Дніпро продовжує поповнювати свою колекцію та ще три кам’яні баби, яким по 900 років, евакуювалися до Дніпра з Донбасу. А також, що у Дніпрі оселилася 800-річна кам’яна баба, яку евакуювали з прифронтового селища.

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Новости Днепра про Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з'явилися незвичні малюнкиУкраїнська Новости Днепра про Котики-археологи та шаманки: у центрі Дніпра з'явилися незвичні малюнкиРусский

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