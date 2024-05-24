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  • “Творив до кінця”: у Кривому Розі під час репетиції на сцені театру помер його директор

“Творив до кінця”: у Кривому Розі під час репетиції на сцені театру помер його директор

Сьогодні 21:58
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У Кривому Розі на Дніпропетровщині помер директор Криворізького академічного міського театру музично-пластичних мистецтв "Академія руху".

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Про сумну звістку сповістили в Управлінні преси та внутрішньої політики Криворізької міськради.

На 76-му році життя помер Олександр Бєльський – директор та художній керівник Криворізького академічного міського театру музично-пластичних мистецтв “Академія руху”, заслужений діяч мистецтв України, Почесний громадянин Кривого Рогу.

Життя пана Олександра обірвалося на сцені, коли він був на репетиції разом з митцями театру. 

Творив до кінця – сьогодні, прямо під час репетиції, перестало битися серце великого Майстра… На 76 році життя пішов з життя директор, художній керівник та головний режисер академічного театру музично-пластичних мистецтв «АКАДЕМІЯ РУХУ», заслужений діяч мистецтв України, Почесний громадянин Кривого Рогу Олександр Бєльський, – прокоментував подію Олександр Вілкул.

Олександр Гнатович Бєльський народився 15 серпня 1948 року на Житомирщині.

Заняття у драматичній студії він розпочав ще у школі. Творчу кар’єру – у студентській трупі Дніпра. У 2006 році митець отримав почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України”, у 2014 році – “Почесний громадянин міста Кривого Рогу”.

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