“Творив до кінця”: у Кривому Розі під час репетиції на сцені театру помер його директор

Про сумну звістку сповістили в Управлінні преси та внутрішньої політики Криворізької міськради.
На 76-му році життя помер Олександр Бєльський – директор та художній керівник Криворізького академічного міського театру музично-пластичних мистецтв “Академія руху”, заслужений діяч мистецтв України, Почесний громадянин Кривого Рогу.
Життя пана Олександра обірвалося на сцені, коли він був на репетиції разом з митцями театру.
Творив до кінця – сьогодні, прямо під час репетиції, перестало битися серце великого Майстра… На 76 році життя пішов з життя директор, художній керівник та головний режисер академічного театру музично-пластичних мистецтв «АКАДЕМІЯ РУХУ», заслужений діяч мистецтв України, Почесний громадянин Кривого Рогу Олександр Бєльський, – прокоментував подію Олександр Вілкул.
Олександр Гнатович Бєльський народився 15 серпня 1948 року на Житомирщині.
Заняття у драматичній студії він розпочав ще у школі. Творчу кар’єру – у студентській трупі Дніпра. У 2006 році митець отримав почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України”, у 2014 році – “Почесний громадянин міста Кривого Рогу”.
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