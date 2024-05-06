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Жителей Днепра и области предупредили об опасном метеоявлении

Сегодня 09:00
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Будьте осторожны!

Новости Днепра про Жителей Днепра и области предупредили об опасном метеоявлении

Синоптики Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии предупредили жителей Днепра и области об опасном и стихийном метеорологическом явлении: 6-7 мая на территории Днепропетровской области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Новости Днепра про Жителей Днепра и области предупредили об опасном метеоявлении

Отметим, сегодня в Днепре прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура воздуха днем составит +23°…+25°С. Завтра в городе возможен кратковременный дождь, будет облачно с прояснениями, температура днем +23°…+25°С.

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