Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

Сегодня, 6 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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