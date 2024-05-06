Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

Сегодня 07:00
просмотров

Заряжайте гаджеты!

Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

Сегодня, 6 мая, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЕК с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Бориса Кротова: 1-Б;
  • ул. Краснопольская: 1-А, 3, 5-8, 11-А, 13-А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 116;
  • ул. Аэродром: 1-14, 14-Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;
  • ул. Аэропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160, 160-Б, 169, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 250, 263, 303, 320, 436;
  • ул. Строителей: 10-Т, 10-Н, 17, 295, 305;
  • ул. 152-й дивизии: 160-Д;
  • ул. Автозаводская: 1-43, 45-Б, 46-48, 50-62, 64-86 (четные), 88-Б, 90-Г, 92-106 (четные), 112-124 (четные), 128-136 (четные);
  • ул. Арабатская: 32-М, 34, 36, 37, 38-А, 39-49, 51, 53, 55;
  • ул. Зимняя: 1-18, 20;
  • ул. Кленовая: 1, 3, 5, 52;
  • ул. Николая Погрибняка: 1, 3, 5-42, 43-А, 44-47, 51-Б;
  • ул. Криворожская: 1, 16-А, 22-В, 24-50 (четные);
  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;
  • ул. Победителей: 1-46, 47-А, 48-64, 65-А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-110 (четные);
  • ул. Алексея Тищика: 1, 2-А, 3-19, 20-А, 21-38, 40, 42, 44-48, 49-А, 50-52, 53-А, 54-66;
  • ул. Пржевальского: 2-А, 4, 6, 8;
  • ул. Михаила Сапожникова: 1, 2-Б, 3-5, 7-17, 18-А, 19, 20, 22;
  • пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18-А, 19-21, 23, 27, 28-А, 29-31, 34-42 (четные);
  • пер. Зимний: 1-6, 8;
  • пер. Изюмский: 12, 14, 31-41 (нечетные), 43-А, 45, 46-А, 47, 51-А, 55, 57, 59, 61-А, 63-69 (нечетные), 71-А, 73, 75-А, 77, 79, 81, 83-А, 85-А, 87-95 (нечетные), 109;
  • пер. Изюмский 2-й: 33;
  • пер. Николая Погрибняка: 1, 4;
  • пер. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;
  • проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
  • проезд Шахматный: 2-9, 11, 12-А, 14, 16-29, 30-А, 31-34, 35-А, 36-49, 51-65 (нечетные), 67-А;
  • тупик Криворожский: 1-15 (нечетные), 23-25, 27-41 (нечетные);
  • пер. Северный: 1-12, 12-А, 14, 16;
  • проезд Шахматный: 34, 37, 38, 40-47, 49-67 (нечетные).

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте также:

Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адресУкраїнська Новости Днепра про Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адресРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В пригороде Днепра пьяная женщина посадила ребенка за руль квадроцикла: видео
    Новости Днепра
    Сегодня 15:15
    В пригороде Днепра пьяная женщина посадила ребенка за руль квадроцикла: видео

    В Telegram-каналах Днепра распространяется видео, на котором женщина с бутылкой…

    В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларов
    Новости Днепра
    Сегодня 11:53
    В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларов

    Под залог вышел судья из Днепропетровщины, которого недавно поймали на…

    В Днепре ретро-трамвай столкнулся с автомобилем службы такси Uklon
    Новости Днепра
    04.05.2024 13:08
    В Днепре ретро-трамвай столкнулся с автомобилем службы такси Uklon

    Сегодня, 6 мая, в Днепре в связи с проведением плановых…

    В Днепре с 6 по 9 мая в тысячах квартир не будет света: адреса
    Новости Днепра
    03.05.2024 22:00
    В Днепре с 6 по 9 мая в тысячах квартир не будет света: адреса

    В Днепре на следующей неделе отключат свет.

    Последние новости

    В пригороде Днепра пьяная женщина посадила ребенка за руль квадроцикла: видео
    В пригороде Днепра пьяная женщина посадила ребенка за руль квадроцикла: видео

    В Telegram-каналах Днепра распространяется видео, на котором женщина с бутылкой в руках едет на квадроцикле по трассе с несовершеннолетним ребенком за рулем.

    Сегодня 15:15
    6
    просмотров
    Где жителям Днепра смотреть полуфинал Евровидения 2024: какое место прогнозируют Украине
    Где жителям Днепра смотреть полуфинал Евровидения 2024: какое место прогнозируют Украине

    Во вторник, 7 мая, состоится открытие песенного конкурса Евровидение.  На сцене в Швеции от Украины выступит дуэтом Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней «Teresa & Maria».

    Сегодня 14:54
    2
    просмотров
    В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело
    В Днепре жители 12 квартала просят перенести трамвайную остановку с опасного перекрестка: в чем дело

    Жители Днепра предлагают перенести трамвайную остановку с "аварийного" перекрестка.

    Сегодня 14:10
    1
    просмотров
    Взрыв в Днепре 6 мая: появились подробности от военных
    Взрыв в Днепре 6 мая: появились подробности от военных

    В ОВА рассказали, почему жители Днепра могли слышать звук взрыва.

    Сегодня 13:11
    37
    просмотров
    В торговом центре «Пассаж» в Днепре якобы вспыхнул пожар: появилось видео задымления
    В торговом центре «Пассаж» в Днепре якобы вспыхнул пожар: появилось видео задымления

    На Європейській площі помітили натовп, а на дверях торгового центру з’явилось оголошення: «По технічним причинам ТК «Пассаж» не працює».

    Сегодня 13:09
    17
    просмотров
    В ночном небе над Днепром заметили «ангела» (ФОТО)
    В ночном небе над Днепром заметили «ангела» (ФОТО)

    В небе над Днепром заметили интересный знак из облаков.

    Сегодня 12:45
    10
    просмотров
    Поливальный понедельник 2024: традиции и что нельзя делать
    Поливальный понедельник 2024: традиции и что нельзя делать

    В первый понедельник после Пасхи в Украине отмечают Поливальный понедельник. По традиции все друг друга обливают водой, так как она в первую неделю после праздника Пасхи считается целебной.

    Сегодня 12:40
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларов
    В Днепропетровской области под залог в 900 тыс гривен вышел судья, которого задержали на взятке в 2,5 тыс долларов

    Под залог вышел судья из Днепропетровщины, которого недавно поймали на взятке.

    Сегодня 11:53
    7
    просмотров
    Отключение газа в Днепре с 6 по 9 мая: адреса
    Отключение газа в Днепре с 6 по 9 мая: адреса

    По информации от Днепровского филиала "Газсети", в период с 6 по 9 мая в Днепровском районе и Днепре на газпроводе будут проводиться ремонтные работы.

    Сегодня 11:16
    109
    просмотров
    Новые штрафы для уклоняющихся от мобилизации: за что предусмотрены и на сколько они вырастут
    Новые штрафы для уклоняющихся от мобилизации: за что предусмотрены и на сколько они вырастут

    Новый законопроект №10379 предусматривает значительное повышение штрафов для нарушителей правил военного учета и законодательства об обороне.

    Сегодня 11:04
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх