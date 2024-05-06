Льготы по возрасту: за что пенсионеры из Днепра могут не платить

Пенсионеры имеют право на ряд льгот, в частности по уплате земельного налога.
Так, пенсионеры, получающие возрастную пенсию, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если их домохозяйства соответствуют установленным критериям.
Сейчас действуют следующие нормы для освобождения от земельного налога:
Какие еще льготы доступны на пенсии
Также пенсионеры по возрасту имеют право на ряд дополнительных льгот:
Субсидии: Пенсионеры могут обратиться в социальную службу для получения субсидий на коммунальные услуги, подав заявление и декларацию о доходах.
Освобождение от оплаты ЖКУ: Некоторые пенсионеры из сельских местностей, такие как учителя, медицинские и культурные работники, могут быть полностью освобождены от уплаты за жилищно-коммунальные услуги, топливо и газ.
Бесплатный проезд: Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд во всех видах общественного наземного транспорта (за исключением такси) и в пригородных поездах при наличии пенсионного удостоверения.
Юридическая помощь: Пенсионерам доступна бесплатная или со значительной скидкой юридическая помощь, включая представительство интересов в судах и государственных учреждениях, а также помощь в составлении правовых документов.
Источник: Пенсионный фонд Украины.
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