«Творил до конца»: в Кривом Роге во время репетиции на сцене театра скончался его директор

В Кривом Роге на Днепропетровщине скончался директор Криворожского академического городского театра музыкально-пластических искусств "Академия движения".

О печальном известии сообщили в Управлении прессы и внутренней политике Криворожского горсовета.

На 76-м году жизни скончался Александр Бельский – директор и художественный руководитель Криворожского академического городского театра музыкально-пластических искусств «Академия движения», заслуженный деятель искусств Украины, Почетный гражданин Кривого Рога.

Жизнь Александра оборвалась на сцене, когда он был на репетиции вместе с художниками театра.

Творил до конца – сегодня, прямо во время репетиции, перестало биться сердце великого Мастера… На 76 году жизни ушел из жизни директор, художественный руководитель и главный режиссер академического театра музыкально-пластических искусств «АКАДЕМИЯ ДВИЖЕНИЯ», заслуженный деятель искусств Украины, Почетный гражданин Кривого Рога Александр Бельский, – прокомментировал событие Александр Вилкул.

Александр Игнатьевич Бельский родился 15 августа 1948 года в Житомирской области. Увлекался театром еще со школы. В студенческие годы начал творческую карьеру, когда участвовал в студенческой труппе Днепра.

В 2006 году получил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Украины», в 2014 году — «Почетный гражданин Кривого Рога».

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