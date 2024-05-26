alyona alyona и Jerry Heil собрали 10 млн для восстановления гимназии на Днепропетровщине

Об этом певице сообщили в своих соцсетях.
Сбор на 10 000 000 грн для восстановления Великокостромской гимназии ЗАКРЫТО! Спасибо всем, кто присоединился к общему собранию alyona alyona и Jerry Heil, @u24.gov.ua , @visaua_official и @oschadbank_official. Впереди много замечательных дел! Когда мы едины, мы способны на все, — говорится в сообщении Jerry Heil.
Часть Великокостромской гимназии в с. Большая Костромка была полностью разрушена российской ракетной атакой в 2022 году.
В результате вражеской атаки около 250 учеников остались без возможности посещать занятия.
Напомним, что на Евровидении-2024 певицы заняли третье место.
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