alyona alyona и Jerry Heil собрали 10 млн для восстановления гимназии на Днепропетровщине

Представительницы Украины на Евровидении-2024 закрыли сбор для восстановления Великокостромской гимназии.

Об этом певице сообщили в своих соцсетях.

Сбор на 10 000 000 грн для восстановления Великокостромской гимназии ЗАКРЫТО! Спасибо всем, кто присоединился к общему собранию alyona alyona и Jerry Heil, @u24.gov.ua , @visaua_official и @oschadbank_official. Впереди много замечательных дел! Когда мы едины, мы способны на все, — говорится в сообщении Jerry Heil.

Часть Великокостромской гимназии в с. Большая Костромка была полностью разрушена российской ракетной атакой в 2022 году.

В результате вражеской атаки около 250 учеников остались без возможности посещать занятия.

Напомним, что на Евровидении-2024 певицы заняли третье место.

Сегодня мы писали о том, что ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 шахедов.

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