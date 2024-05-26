Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • alyona alyona и Jerry Heil собрали 10 млн для восстановления гимназии на Днепропетровщине

alyona alyona и Jerry Heil собрали 10 млн для восстановления гимназии на Днепропетровщине

Сегодня 15:36
просмотров

Представительницы Украины на Евровидении-2024 закрыли сбор для восстановления Великокостромской гимназии.

Новости Днепра про alyona alyona и Jerry Heil собрали 10 млн для восстановления гимназии на Днепропетровщине

Об этом певице сообщили в своих соцсетях.

Сбор на 10 000 000 грн для восстановления Великокостромской гимназии ЗАКРЫТО! Спасибо всем, кто присоединился к общему собранию alyona alyona и Jerry Heil, @u24.gov.ua , @visaua_official и @oschadbank_official.  Впереди много замечательных дел! Когда мы едины, мы способны на все, — говорится в сообщении Jerry Heil.

Часть Великокостромской гимназии в с. Большая Костромка была полностью разрушена российской ракетной атакой в 2022 году.

В результате вражеской атаки около 250 учеников остались без возможности посещать занятия.

Напомним, что на Евровидении-2024 певицы заняли третье место.

Сегодня мы писали о том, что ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 шахедов.

Читайте также:

Новости Днепра про alyona alyona и Jerry Heil собрали 10 млн для восстановления гимназии на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про alyona alyona и Jerry Heil собрали 10 млн для восстановления гимназии на ДнепропетровщинеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    СК Днепр-1 победил Черноморец на выезде и вышел в еврокубки
    Новости Днепра
    Сегодня 14:27
    СК Днепр-1 победил Черноморец на выезде и вышел в еврокубки

    СК Днепр-1 вчера победил Черноморец на выезде и гарантировал еврокубки.

    В Днепропетровской области на одной из подстанций облэнерго обнаружили взрывное устройство
    Новости Днепра
    Сегодня 13:02
    В Днепропетровской области на одной из подстанций облэнерго обнаружили взрывное устройство

    На Днепропетровщине обнаружили взрывное устройство на одной из подстанций облэнерго.

    В Днепре легковушка врезалась в MAN дорожной службы: произошел взрыв, погиб оператор грузовика
    Новости Днепра
    Сегодня 11:56
    В Днепре легковушка врезалась в MAN дорожной службы: произошел взрыв, погиб оператор грузовика

    Сегодня ночью в Днепре произошло смертельное ДТП.

    Смертельное ДТП в Днепропетровской области: тело водителя деблокировали, трое пострадавших в больнице
    Новости Днепра
    Сегодня 10:51
    Смертельное ДТП в Днепропетровской области: тело водителя деблокировали, трое пострадавших в больнице

    На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП.

    Последние новости

    СК Днепр-1 победил Черноморец на выезде и вышел в еврокубки
    СК Днепр-1 победил Черноморец на выезде и вышел в еврокубки

    СК Днепр-1 вчера победил Черноморец на выезде и гарантировал еврокубки.

    Сегодня 14:27
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области на одной из подстанций облэнерго обнаружили взрывное устройство
    В Днепропетровской области на одной из подстанций облэнерго обнаружили взрывное устройство

    На Днепропетровщине обнаружили взрывное устройство на одной из подстанций облэнерго.

    Сегодня 13:02
    4
    просмотров
    В Днепре легковушка врезалась в MAN дорожной службы: произошел взрыв, погиб оператор грузовика
    В Днепре легковушка врезалась в MAN дорожной службы: произошел взрыв, погиб оператор грузовика

    Сегодня ночью в Днепре произошло смертельное ДТП.

    Сегодня 11:56
    5
    просмотров
    Смертельное ДТП в Днепропетровской области: тело водителя деблокировали, трое пострадавших в больнице
    Смертельное ДТП в Днепропетровской области: тело водителя деблокировали, трое пострадавших в больнице

    На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП.

    Сегодня 10:51
    1
    просмотров
    Удар по «Эпицентру» в Харькове: количество погибших выросло до 12
    Удар по «Эпицентру» в Харькове: количество погибших выросло до 12

    Возросло количество погибших из-за вражеского авиаудара по гипермаркету.

    Сегодня 09:50
    3
    просмотров
    Ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 шахедов
    Ночью в небе над Днепропетровщиной силы ПВО сбили 11 шахедов

    Ночью защитники неба сбили над областью 11 шахедов.

    Сегодня 08:34
    5
    просмотров
    Погода на 26 мая: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 26 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    3
    просмотров
    В Днепре патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол
    В Днепре патрульные остановили мотоцикл, который разыскивает Интерпол

    Патрульная полиция вчера остановила находившийся в розыске мотоцикл в Соборном районе.

    Вчера 19:49
    6
    просмотров
    В Никополе три человека пострадали из-за вражеских атак
    В Никополе три человека пострадали из-за вражеских атак

    Враг сегодня снова обстреливал Никополь.

    Вчера 18:59
    0
    просмотров
    Оккупанты ударили по «Эпицентру» в Харькове: известно о погибших и раненых
    Оккупанты ударили по «Эпицентру» в Харькове: известно о погибших и раненых

    Оккупанты в субботу днем ударили по строительному гипермаркету в спальном районе Харькова.

    Вчера 17:38
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх