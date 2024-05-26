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В Днепре должникам продолжают отключать воду: адреса

Сегодня 16:17
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В Днепре КП "Днепропроводоканал" ДМР будет отключать воду должникам.

Новости Днепра про В Днепре должникам продолжают отключать воду: адреса

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

Специализированная бригада по отключению будет работать с 27 мая по 31 мая в Таромском, Самарском и Новокодакском районах по следующим адресам:

Новокодацкий район:

Правобережная (2 абонента) 
Шаляпина (1)
Щербаковская(1)
Фосфорная (2)
Узбекская (1) 
Прямая (1)
Лазурно (1)
Волновахи (1)
Амундсена (3)
Ближняя (1)
Переулок Бойчуковский (2)
Волынская (1)
Поселок Таромский:
Гражданская (1)
Депутатская (1)
Кохановская (1)
Кошевая (1)
Одаровская (1)
Промышленная (1)
Рыльского (1)
Рожковая (1)
Снежная (1)
Широкая степь (1)
Евгения Жандарова (1)
Переулок Рабочий (1)
Петра Капшученко (1)
Ямпольская (1)
Футбольная (1)

Самарский район:

Гвая (1)
Детства (1)
Князя Витовта (1)
Зоопарковая (2)
Сержанта Литвищенка (2)
Воспоминаний (1)
Кожедуба (1)
Никольский переулок (1)
Изобретателей (1)
Лебедина (1)
Подсолнечная (1)
Сармы-Соколовского (1)

Отключение должникам многоквартирных домов: 

Космонавтов, 16 (5), 22 (1)
Александра Данченко, 32 (1), 26 (2)
Большая Деевская, 52 (4), 54 (2), 56 (7)
ж/м Парус-1 (4)
ж/м Парус-3 (2)
переулок Парусный, 6(1), 8(3)
Гидропарковая, 9 (1)

Сумма задолженности по этим адресам составляет 1389756,85 грн.

Абонентов просят срочно погасить долги, чтобы не остаться без водоснабжения.

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