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  • Lego создали конструкторы достопримечательностей Украины, чтобы собрать деньги на восстановление школы на Днепропетровщине

Lego создали конструкторы достопримечательностей Украины, чтобы собрать деньги на восстановление школы на Днепропетровщине

Сегодня 19:29
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К сожалению, это лимитированная коллекция.

Новости Днепра про Lego создали конструкторы достопримечательностей Украины, чтобы собрать деньги на восстановление школы на Днепропетровщине

United24 и креаторы Lego выпустили лимитированную коллекцию конструкторов в виде достопримечательностей Украины в рамках проекта #UKRAINEinLEGObricks. Игрушки не продают, но их можно выиграть за донат. Об этом стало известно с Facebook-страницы United24.

Конструкторы создали креаторы из 4 стран: Эрик Лоу и Марк Сегеди из США, Даниэль Зайдль из Германии, Мацей Коцот из Польши и Александр Ермолаев из Украины.

Среди новых моделей Lego — такие объекты украинского архитектурного наследия:

  • Киевские Золотые ворота
  • Бахчисарайский Ханский дворец;
  • Подгорецкий замок;
  • Одесский национальный академический театр оперы и балета;
  • Николаевская астрономическая обсерватория.

Новости Днепра про Lego создали конструкторы достопримечательностей Украины, чтобы собрать деньги на восстановление школы на Днепропетровщине

Конструкторы нельзя купить, а только выиграть за вклад от 24$ на восстановление Великокостромской гимназии в Днепропетровской области, разрушенной российской ракетой в ночь на 11 октября 2023 года. В общей сложности разыграют 15 конструкторов — по три каждого вида.

Напомним, ранее сбор средств на восстановление гимназии на Днепропетровщине начали нынешние представительницы Украины на «Евровидении» alyona alyona и Jerry Heil.

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