Lego створили конструктори пам’яток України, аби зібрати гроші на відбудову школи на Дніпропетровщині

United24 та креатори Lego випустили лімітовану колекцію конструкторів у вигляді пам’яток України в рамках проєкту #UKRAINEinLEGObricks. Іграшки не продають, але їх можна виграти за донат. Про це стало відомо з Facebook-сторінки United24.
Конструктори створили креатори з 4 країн: Ерік Лоу та Марк Сегеді зі США, Даніель Зайдль з Німеччини, Мацей Коцот із Польщі та Олександр Єрмолаєв з України.
Серед нових моделей Lego — такі об’єкти української архітектурної спадщини:
Конструктори не можна купити, а тільки виграти за внесок від 24 $ на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, яку зруйнувала російська ракета в ніч на 11 жовтня 2023 року. Загалом розіграють 15 конструкторів — по три кожного виду.
Нагадаємо, раніше збір коштів на відбудову гімназії на Дніпропетровщині розпочали цьогорічні представниці України на “Євробаченні” alyona alyona та Jerry Heil.
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