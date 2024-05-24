Lego створили конструктори пам’яток України, аби зібрати гроші на відбудову школи на Дніпропетровщині

На жаль, це лімітована колекція.

United24 та креатори Lego випустили лімітовану колекцію конструкторів у вигляді пам’яток України в рамках проєкту #UKRAINEinLEGObricks. Іграшки не продають, але їх можна виграти за донат. Про це стало відомо з Facebook-сторінки United24.

Конструктори створили креатори з 4 країн: Ерік Лоу та Марк Сегеді зі США, Даніель Зайдль з Німеччини, Мацей Коцот із Польщі та Олександр Єрмолаєв з України.

Серед нових моделей Lego — такі об’єкти української архітектурної спадщини:

Київські Золоті ворота;

Бахчисарайський Ханський палац;

Підгорецький замок;

Одеський національний академічний театр опери та балету;

Миколаївська астрономічна обсерваторія.

Конструктори не можна купити, а тільки виграти за внесок від 24 $ на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, яку зруйнувала російська ракета в ніч на 11 жовтня 2023 року. Загалом розіграють 15 конструкторів — по три кожного виду.

Нагадаємо, раніше збір коштів на відбудову гімназії на Дніпропетровщині розпочали цьогорічні представниці України на “Євробаченні” alyona alyona та Jerry Heil.

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