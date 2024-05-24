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  • Lego створили конструктори пам’яток України, аби зібрати гроші на відбудову школи на Дніпропетровщині

Lego створили конструктори пам’яток України, аби зібрати гроші на відбудову школи на Дніпропетровщині

Сьогодні 19:29
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На жаль, це лімітована колекція.

Новости Днепра про Lego створили конструктори пам’яток України, аби зібрати гроші на відбудову школи на Дніпропетровщині

United24 та креатори Lego випустили лімітовану колекцію конструкторів у вигляді пам’яток України в рамках проєкту #UKRAINEinLEGObricks. Іграшки не продають, але їх можна виграти за донат. Про це стало відомо з Facebook-сторінки United24.

Конструктори створили креатори з 4 країн: Ерік Лоу та Марк Сегеді зі США, Даніель Зайдль з Німеччини, Мацей Коцот із Польщі та Олександр Єрмолаєв з України.

Серед нових моделей Lego — такі об’єкти української архітектурної спадщини:

  • Київські Золоті ворота;
  • Бахчисарайський Ханський палац;
  • Підгорецький замок;
  • Одеський національний академічний театр опери та балету;
  • Миколаївська астрономічна обсерваторія.

Новости Днепра про Lego створили конструктори пам’яток України, аби зібрати гроші на відбудову школи на Дніпропетровщині

Конструктори не можна купити, а тільки виграти за внесок від 24 $ на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, яку зруйнувала російська ракета в ніч на 11 жовтня 2023 року. Загалом розіграють 15 конструкторів — по три кожного виду.

Нагадаємо, раніше збір коштів на відбудову гімназії на Дніпропетровщині розпочали цьогорічні представниці України на “Євробаченні” alyona alyona та Jerry Heil.

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Новости Днепра про Lego створили конструктори пам’яток України, аби зібрати гроші на відбудову школи на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Lego створили конструктори пам’яток України, аби зібрати гроші на відбудову школи на ДніпропетровщиніРусский

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