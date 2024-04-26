Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні збиратимуть кошти для відбудови гімназії на Дніпропетровщині

Представниці України на Євробаченні вже відправилися до шведського Мальме, де цьогоріч пройде пісенний конкурс.

З Києва до Мальме Укрзалізницею відправились артистки Alyona Alyona та Jerry Heil, які представлять Україну на Євробаченні з піснею Teresa & Maria. Як повідомили в Укрзалізниці, 25 квітня співачки потягом вирушили до Польщі, звідки відправляться до Швеції, де готуватимуться до участі в конкурсі.

Цього року артистки разом з UNITED24 збиратимуть кошти на відбудову Великокостромської гімназії на Дніпропетровщині, щоб 250 учнів змогли повернутись у свої класи.

Поїзд традиційно відправився під конкурсну пісню, щоб одразу налаштувати виконавиць на правильний лад. Бажаємо артисткам перемоги, впевнені – це буде гідне представлення України на міжнародній арені та потужний прояв культурної дипломатії – йдеться у повідомленні.

Пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться у Швеції. Півфінали конкурсу пройдуть 7 та 9 травня, а гранд-фінал – 11 травня. Дует alyona alyona & Jerry Heil заспіває пісню “Teresa&Maria” під номером 5.

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