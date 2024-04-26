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  • Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні збиратимуть кошти для відбудови гімназії на Дніпропетровщині

Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні збиратимуть кошти для відбудови гімназії на Дніпропетровщині

Сьогодні 11:47
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Представниці України на Євробаченні вже відправилися до шведського Мальме, де цьогоріч пройде пісенний конкурс.

Новости Днепра про Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні збиратимуть кошти для відбудови гімназії на Дніпропетровщині

З Києва до Мальме Укрзалізницею відправились артистки Alyona Alyona та Jerry Heil, які представлять Україну на Євробаченні з піснею Teresa & Maria. Як повідомили в Укрзалізниці, 25 квітня співачки потягом вирушили до Польщі, звідки відправляться до Швеції, де готуватимуться до участі в конкурсі. 

Цього року артистки разом з UNITED24 збиратимуть кошти на відбудову Великокостромської гімназії на Дніпропетровщині, щоб 250 учнів змогли повернутись у свої класи.

Поїзд традиційно відправився під конкурсну пісню, щоб одразу налаштувати виконавиць на правильний лад. Бажаємо артисткам перемоги, впевнені – це буде гідне представлення України на міжнародній арені та потужний прояв культурної дипломатії – йдеться у повідомленні.

Пісенний конкурс “Євробачення” відбудеться у Швеції. Півфінали конкурсу пройдуть 7 та 9 травня, а гранд-фінал – 11 травня. Дует alyona alyona & Jerry Heil заспіває пісню “Teresa&Maria” під номером 5.

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Новости Днепра про Alyona Alyona та Jerry Heil на Євробаченні збиратимуть кошти для відбудови гімназії на ДніпропетровщиніУкраїнська

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