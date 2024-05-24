Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисунки

Корреспонденты dnepr.info были на месте и сделали фотографии рисунков, созданных двумя художницами. Одна из них – известная волонтер и художница Анна Титова.
Теперь на кевларовых конструкциях каменных баб, которые резвились в Днепре уже около полутора лет, красуются котики-архиологи с лопатой и кисточкой, шаманки, женщины и ребенок, а также герб Украины над палаткой.
Интересно, что рисунки шаманок изображены со всех сторон, как воспроизведение «баб» находящихся внутри защитных сооружений.
С началом полномасштабной войны повысился риск повреждения этих древних артефактов. Их коллекция на сегодняшний день составила уже более 100 штук, что делает ее самой большой в Украине. Защитные постройки сохраняют ценные скиифские скульптуры от ракетных ударов и обломков. А с фронта до сих пор продолжают их эвакуировать.
До того, как их начали разрисовывать, у исторического музея они выглядели мрачно и вызывали у многих негативную реакцию.
В центре города эти скульптуры живут еще с XIX века. Некоторым фигурам уже сотни, другим – тысячи лет, также у многих нет аналогов. А значит, они давно стали узнаваемым символом Днепра. До того, как на них «набросили» защитные сооружения, уникальные женские и мужские фигуры удивляли и восхищали своим видом жителей Днепра и туристов.
Ранее мы писали, что Днепр продолжает пополнять свою коллекцию и еще три каменные бабы, которым по 900 лет, эвакуировались в Днепр из Донбасса. А также, что в Днепре поселилась 800-летняя каменная баба, эвакуированная из прифронтового поселка.
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