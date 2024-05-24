Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисунки

Сегодня 20:42
просмотров

Недавно улицы Днепра пополнились новыми художественными шедеврами, на этот раз возле Днепропетровского исторического музея имени Дмитрия Яворницкого.

Новости Днепра про Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисунки

Корреспонденты dnepr.info были на месте и сделали фотографии рисунков, созданных двумя художницами. Одна из них – известная волонтер и художница Анна Титова.

Теперь на кевларовых конструкциях каменных баб, которые резвились в Днепре уже около полутора лет, красуются котики-архиологи с лопатой и кисточкой, шаманки, женщины и ребенок, а также герб Украины над палаткой. 

Интересно, что рисунки шаманок изображены со всех сторон, как воспроизведение «баб» находящихся внутри защитных сооружений.

Новости Днепра про Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисунки Новости Днепра про Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисунки Новости Днепра про Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисунки Новости Днепра про Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисункиНовости Днепра про Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисунки

Зачем нужны «улики»?

С началом полномасштабной войны повысился риск повреждения этих древних артефактов. Их коллекция на сегодняшний день составила уже более 100 штук, что делает ее самой большой в Украине. Защитные постройки сохраняют ценные скиифские скульптуры от ракетных ударов и обломков. А с фронта до сих пор продолжают их эвакуировать.

До того, как их начали разрисовывать, у исторического музея они выглядели мрачно и вызывали у многих негативную реакцию.

Каменные бабы – символ Днепра

В центре города эти скульптуры живут еще с XIX века. Некоторым фигурам уже сотни, другим – тысячи лет, также у многих нет аналогов. А значит, они давно стали узнаваемым символом Днепра. До того, как на них «набросили» защитные сооружения, уникальные женские и мужские фигуры удивляли и восхищали своим видом жителей Днепра и туристов. 

Ранее мы писали, что Днепр продолжает пополнять свою коллекцию и еще три каменные бабы, которым по 900 лет, эвакуировались в Днепр из Донбасса. А также, что в Днепре поселилась 800-летняя каменная баба, эвакуированная из прифронтового поселка.

Читайте также:

Новости Днепра про Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисункиУкраїнська Новости Днепра про Котики-археологи и шаманки: в центре Днепра появились необычные рисункиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Lego создали конструкторы достопримечательностей Украины, чтобы собрать деньги на восстановление школы на Днепропетровщине
    Новости Днепра
    Сегодня 19:29
    Lego создали конструкторы достопримечательностей Украины, чтобы собрать деньги на восстановление школы на Днепропетровщине

    К сожалению, это лимитированная коллекция.

    В Днепре мужчина выпил виски с полки супермаркета и отказался платить: комментарий полиции
    Новости Днепра
    Сегодня 19:11
    В Днепре мужчина выпил виски с полки супермаркета и отказался платить: комментарий полиции

    В Днепре мужчина решил выпить алкоголь прямо посреди супермаркета и…

    Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое 1,5 раза эффективнее солнечных панелей
    Новости Днепра
    Сегодня 16:06
    Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое 1,5 раза эффективнее солнечных панелей

    Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое в 1,5 раза эффективнее…

    На Днепропетровщине судили женщину, открывшую у себя дома «бизнес» по приему металлолома
    Новости Днепра
    Сегодня 14:19
    На Днепропетровщине судили женщину, открывшую у себя дома «бизнес» по приему металлолома

    Владелицу подпольного пункта приема металлолома судили в Кривом Роге.

    Последние новости

    В Днепре в течение июня будут многим выключать газ: адреса
    В Днепре в течение июня будут многим выключать газ: адреса

    В Днепре анонсировали масштабные отключения газа.

    Сегодня 20:52
    1
    просмотров
    Света будет больше: как будут выключать электричество в Днепре 25 мая
    Света будет больше: как будут выключать электричество в Днепре 25 мая

    В Днепре снова будут выключать электричество, но не весь день.

    Сегодня 19:54
    0
    просмотров
    Lego создали конструкторы достопримечательностей Украины, чтобы собрать деньги на восстановление школы на Днепропетровщине
    Lego создали конструкторы достопримечательностей Украины, чтобы собрать деньги на восстановление школы на Днепропетровщине

    К сожалению, это лимитированная коллекция.

    Сегодня 19:29
    1
    просмотров
    В Днепре мужчина выпил виски с полки супермаркета и отказался платить: комментарий полиции
    В Днепре мужчина выпил виски с полки супермаркета и отказался платить: комментарий полиции

    В Днепре мужчина решил выпить алкоголь прямо посреди супермаркета и не оплачивать его.

    Сегодня 19:11
    7
    просмотров
    В Днепре водителя маршрутки «застукали» за просмотром тиктоков во время движения
    В Днепре водителя маршрутки «застукали» за просмотром тиктоков во время движения

    Жители Днепра жалуются на водителя маршрутки, смотревшего видео за рулем.

    Сегодня 18:31
    1
    просмотров
    Что раньше было на месте парковки у цирка в Днепре: лавочки и тумба для афиш (ФОТО)
    Что раньше было на месте парковки у цирка в Днепре: лавочки и тумба для афиш (ФОТО)

    За последние 15 лет центр Днепра очень изменился. Исчезают и появляются здания, обустраиваются скверы, парки, зеленые зоны там, где их раньше не было. И наоборот, старые зеленые зоны изменились до неузнаваемости.

    Сегодня 17:55
    8
    просмотров
    Исторический максимум: НБУ впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен
    Исторический максимум: НБУ впервые поднял официальный курс доллара выше 40 гривен

    НБУ повысил официальный курс доллара.

    Сегодня 17:23
    2
    просмотров
    Выдавал себя за прокурора: мужчина обманывал таксистов в Днепре, прося их пополнить мобильный
    Выдавал себя за прокурора: мужчина обманывал таксистов в Днепре, прося их пополнить мобильный

    Таксисты Днепра пострадали из-за мужчины, выдававшего себя за прокурора.

    Сегодня 16:59
    2
    просмотров
    Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое 1,5 раза эффективнее солнечных панелей
    Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое 1,5 раза эффективнее солнечных панелей

    Школьники из Павлограда изобрели устройство, которое в 1,5 раза эффективнее солнечных панелей производит энергию.

    Сегодня 16:06
    3
    просмотров
    Как попасть на бесплатную экскурсию в Днепре
    Как попасть на бесплатную экскурсию в Днепре

    Жители Днепра могут бесплатно попасть на городскую экскурсию.

    Сегодня 15:44
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх