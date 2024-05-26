На Днепропетровщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар возник сегодня, в 11 часов, на улице Игоря Сикорского Долгинцевского района города Кривой Рог.
По прибытию сотрудников ГСЧС установлено, что горит крыша одноэтажного жилого дома на площади 180 кв. м. Погибших и травмированных нет, — говорится в сообщении спасателей.
Пожар был потушен за 4 часа, к тушению были привлечены 11 спасателей.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре легковой автомобиль врезался в MAN дорожной службы, в результате аварии возник пожар и погиб пешеход.
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