СК Днепр-1 победил Черноморец на выезде и вышел в еврокубки

СК Днепр-1 вчера победил Черноморец на выезде и гарантировал еврокубки.

Подопечные Юрия Максимова забили по голу в каждом из таймов и уверенно довели встречу до победы.

Три очка позволили днепрянам финишировать четвертыми в УПЛ, что позволяет сыграть в квалификации Лиги Конференций.

Для Черноморца матч уже ничего не решал, команда под руководством Григорчука финишировала на 12 месте.

Главный тренер СК Днепр пока не знает, в каком составе команда подойдет к следующему сезону.

Говорил, что команда покинет 70 процентов игроков? Это вопрос не ко мне. Есть руководители, отвечающие за это. Думаю, что нужно им ответить, что и как будет дальше. Кем будем играть в Европе? Это главный вопрос для нас. Мы-то вышли, а как дальше? Надо набирать очки для нашей страны, чтобы не опускались, чтобы мы были наверху, и легче было играть другим клубам, — заявил Максимов.

Перед следующим сезоном большие вопросы по поводу лидеров коллектива. Многие клубы интересуются Гуцуляком, Пихаленком и Сватком.

Черноморец – Днепр-1 – 0:2 (0:1)

Голы: Очеретько, 45+1, Третьяков, 74

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