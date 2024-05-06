У нічному небі над Дніпром помітили “янгола” (ФОТО)

Жителі Дніпра зафіксували на камеру “янгола”, який з’явився у нічному небі цими вихідними. Фото хмар, які нагадували крила ангела, опублікувала Ольга Грановська в Facebook-спільноті. Жінка зауважила, що це не була робота ППО.
Вночі ангел покриває місто своїми крилами. Бережіть себе та близьких. Ні, це не робота ППО, – написала Ольга.
Це не вперше, коли в небі над Дніпром з’являються “божі знамення” – восени дощові хмари, які нависли над містом, нагадали дніпрянам крила янгола. А минулого літа помітили “пророчий символ” – з контурами тимчасово окупованого Росією Криму.
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