Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У нічному небі над Дніпром помітили “янгола” (ФОТО)

Сьогодні 12:45
просмотров

У небі над Дніпром помітили цікавий знак з хмар.

Новости Днепра про У нічному небі над Дніпром помітили

Жителі Дніпра зафіксували на камеру “янгола”, який з’явився у нічному небі цими вихідними. Фото хмар, які нагадували крила ангела, опублікувала Ольга Грановська в Facebook-спільноті. Жінка зауважила, що це не була робота ППО.

Вночі ангел покриває місто своїми крилами. Бережіть себе та близьких. Ні, це не робота ППО, – написала Ольга. 
 
На фото, яке оприлюднила дніпрянка, дійсно можна розгледіти силует схожий на крила янгола. Або ж побачити лице старого чоловіка з бородою, який ніби пильнує за містом. 
 
Появу “янгола” з крилами спричинили хмари, які підсвічувало невідоме світло. Скоріш за все, це були теплиці, оснащені потужними ліхтарями, світло від яких іноді видно в різних частинах міста. 
 

Новости Днепра про У нічному небі над Дніпром помітили

Новости Днепра про У нічному небі над Дніпром помітили

Це не вперше, коли в небі над Дніпром з’являються “божі знамення” – восени дощові хмари, які нависли над містом, нагадали дніпрянам крила янгола. А минулого літа помітили “пророчий символ” – з контурами тимчасово окупованого Росією Криму. 

Читайте також:

Новости Днепра про У нічному небі над Дніпром помітили Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вибух у Дніпрі 6 травня: з’явилися подробиці від військових
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:11
    Вибух у Дніпрі 6 травня: з’явилися подробиці від військових

    В ОВА розповіли, чому жителі Дніпра могли чути звук вибуху.

    Поливаний понеділок 2024 року: традиції і що не можна робити
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:40
    Поливаний понеділок 2024 року: традиції і що не можна робити

    Першого понеділка після Великодня в Україні відзначають Поливаний або Обливаний…

    У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: адреси на 7-10 травня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:32
    У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: адреси на 7-10 травня

    Сума заборгованості за цими адресами становить 1 573 488, 12…

    У Дніпрі в ТЦ “Пасаж” нібито загорівся один із магазинів: коментар адміністрації
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    У Дніпрі в ТЦ “Пасаж” нібито загорівся один із магазинів: коментар адміністрації

    ТЦ "Пасаж" тимчасово не працює.

    Наверх