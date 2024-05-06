У нічному небі над Дніпром помітили “янгола” (ФОТО)

У небі над Дніпром помітили цікавий знак з хмар.

Жителі Дніпра зафіксували на камеру “янгола”, який з’явився у нічному небі цими вихідними. Фото хмар, які нагадували крила ангела, опублікувала Ольга Грановська в Facebook-спільноті. Жінка зауважила, що це не була робота ППО.

Вночі ангел покриває місто своїми крилами. Бережіть себе та близьких. Ні, це не робота ППО, – написала Ольга.

На фото, яке оприлюднила дніпрянка, дійсно можна розгледіти силует схожий на крила янгола. Або ж побачити лице старого чоловіка з бородою, який ніби пильнує за містом.

Появу “янгола” з крилами спричинили хмари, які підсвічувало невідоме світло. Скоріш за все, це були теплиці, оснащені потужними ліхтарями, світло від яких іноді видно в різних частинах міста.

Це не вперше, коли в небі над Дніпром з’являються “божі знамення” – восени дощові хмари, які нависли над містом, нагадали дніпрянам крила янгола. А минулого літа помітили “пророчий символ” – з контурами тимчасово окупованого Росією Криму.

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