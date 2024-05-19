Ворог від вечора тричі обстрілював Нікопольщину

Окупанти завдали чергового удару по Нікопольщині.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від вечора агресор тричі гатив по Нікопольщині. Під артилерійським вогнем були райцентр, Покровська сільська та Червоногригорівська громади, — йдеться у дописі голови ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та скутер. Понівечені лінія електропередач і газогін.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Вночі агресор Україну 37-ма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.

Усі 37 “шахедів” були збиті в результаті протиповітряного бою.

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