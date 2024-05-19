Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Ворог від вечора тричі обстрілював Нікопольщину

Сьогодні 09:02
просмотров

Окупанти завдали чергового удару по Нікопольщині.

Новости Днепра про Ворог від вечора тричі обстрілював Нікопольщину

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від вечора агресор тричі гатив по Нікопольщині. Під артилерійським вогнем були райцентр, Покровська сільська та Червоногригорівська громади, — йдеться у дописі голови ОВА.

Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та скутер. Понівечені лінія електропередач і газогін.

Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Вночі агресор Україну 37-ма ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136» із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ – рф.

Усі 37 “шахедів” були збиті в результаті протиповітряного бою. 

Сьогодні ми писали про те, що українській боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Читайте також:

Новости Днепра про Ворог від вечора тричі обстрілював НікопольщинуУкраїнська Новости Днепра про Ворог від вечора тричі обстрілював НікопольщинуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У ТЦК прокоментували конфлікт із цивільним на вулиці Антоновича
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    У ТЦК прокоментували конфлікт із цивільним на вулиці Антоновича

    Дніпропетровський обласний ТЦК прокоментував конфлікт із цивільним на вулиці Антоновича…

    У Нікополі через ворожий обстріл постраждав чоловік
    Новини Дніпра
    Вчора 19:14
    У Нікополі через ворожий обстріл постраждав чоловік

    Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

    На Дніпропетровщині чоловік з ножем напав на військового ТЦК
    Новини Дніпра
    Вчора 17:48
    На Дніпропетровщині чоловік з ножем напав на військового ТЦК

    Сьогодні цивільний громадянин вчинив озброєний напад із застосуванням ножа на сержанта…

    У Дніпрі деякі вулиці затопило після сильної зливи
    Новини Дніпра
    Вчора 16:01
    У Дніпрі деякі вулиці затопило після сильної зливи

    Сьогодні у Дніпрі вирувала непогода.

    Наверх