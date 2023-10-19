Наче янгон закрив небо над містом: у Дніпрі зняли мальовничий захід сонця (ФОТО)

У Дніпрі зазняли мальовничий захід сонця.

Четвер у Дніпрі виявився досить тривожним. Вило багато сирен та було чутно вибухи. Втім, обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Увечері над Дніпром нависли хмари, які деякому нагадували янгола.

Дніпряни зняли мальовничий захід сонця та діляться фото в соцмережах.

Зауважимо, що такий колір неба під час заходу сонця може свідчити про зміну погоди. За народними прикметами, завтра буде вітряно.

З народними прогнозами згодні і синоптики, які пророчать завтра сильний вітер. Тож будьте уважні.

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