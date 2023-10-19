Під час тривоги, яка тривала з 17:19 до 17:32, мешканці Кривого Рогу чули вибухи.
Як повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, все ок – за містом ефективно відпрацювала ППО.
По вибухам, які чули. Все ОК. Ефективна робота ППО за містом. Але знову повітряна тривога, – написав він.
Будь ласка, не ігноруйте тривоги!
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Рейтинг оприлюднили на сайті Опендата.
Сьогодні, 19 жовтня, мешканці Дніпра чули вибух.