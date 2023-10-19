Вілкул прокоментував звуки вибухів, які чули у Кривому Розі: все ОК

На Дніпропетровщині знову тривожно.

Під час тривоги, яка тривала з 17:19 до 17:32, мешканці Кривого Рогу чули вибухи.

Як повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, все ок – за містом ефективно відпрацювала ППО.

По вибухам, які чули. Все ОК. Ефективна робота ППО за містом. Але знову повітряна тривога, – написав він.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

Читайте також:

Українська