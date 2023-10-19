Вілкул прокоментував звуки вибухів, які чули у Кривому Розі: все ОК - Днепр Инфо
Вілкул прокоментував звуки вибухів, які чули у Кривому Розі: все ОК
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Сегодня 17:43

На Дніпропетровщині знову тривожно.

Новости Днепра про Вілкул прокоментував звуки вибухів, які чули у Кривому Розі: все ОК

Під час тривоги, яка тривала з 17:19 до 17:32, мешканці Кривого Рогу чули вибухи.

Як повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста, все ок –  за містом ефективно відпрацювала ППО.

По вибухам, які чули. Все ОК. Ефективна робота ППО за містом. Але знову повітряна тривога, – написав він.

Новости Днепра про Вілкул прокоментував звуки вибухів, які чули у Кривому Розі: все ОК

Будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Вілкул прокоментував звуки вибухів, які чули у Кривому Розі: все ОКУкраїнська

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