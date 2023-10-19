Словно ангел закрыл небо над городом: в Днепре сняли живописный закат (ФОТО)

В Днепре засняли живописный закат.

Четверг в Днепре оказался достаточно тревожным. Выло много сирен и были слышны взрывы. Впрочем, обошлось без пострадавших и разрушений.

Вечером над Днепром нависли тучи, которые некоторым из горожан напомнили ангела.

Днепряне сняли живописный закат и делятся фото в соцсетях.

Заметим, что такой цвет неба во время заката может свидетельствовать об изменении погоды. По народным приметам, завтра будет ветрено.

С народными прогнозами согласны и синоптики, предсказывающие завтра сильный ветер. Будьте внимательны.

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