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  • У Нікополі вівчарка декілька днів бродила по місту в пошуках хворої господарки

У Нікополі вівчарка декілька днів бродила по місту в пошуках хворої господарки

Сьогодні 16:49
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У Нікополі собака кілька днів шукав свою хвору господарку.

Новости Днепра про У Нікополі вівчарка декілька днів бродила по місту в пошуках хворої господарки

Зворушлива історія трапилася у Нікополі. 

Тиждень тому в місцевих пабліках почали писати про зниклу собаку. Містяни бачили німецьку вівчарку у різних районах Нікополя та намагалися знайти власника тварини. Згодом виявилося, що господарка пса у лікарні, про це пише видання “Прихист”. 

Жінка захворіла та опинилася в лікарні, а собака залишився вдома. Тварина була під наглядом родичів, втім, засумувала за власницею, тому втекла з дому та відправилася на пошуки господарки.

Собаку встигли прозвати Нікопольським Хатіко, через схожість з історією про пса з Японії, який тривалий час вірно чекав свого господаря. 

На щастя, історія закінчилася добре. 18 жовтня поліцейський помітив собаку біля закладу харчування, де той сумно лежав на сходах. Правоохоронець не кинув пса напризволяще та почав шукати його господарів. Зробивши декілька дзвінків знайомим, вдалося з’ясувати, де живе тварина. 

Тепер Нікопольський Хатіко під пильним наглядом та чекає господарку вдома. 

Новости Днепра про У Нікополі вівчарка декілька днів бродила по місту в пошуках хворої господарки

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Новости Днепра про У Нікополі вівчарка декілька днів бродила по місту в пошуках хворої господаркиУкраїнська

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