У Дніпрі на Академіка Белелюбського знайшли вибухові “сувеніри”: що кажуть у поліції

Днями у Дніпрі на вулиці Академіка Белелюбського місцеві мешканці знайшли дві гранати.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
Зазначається, що вибухові “сувеніри” лежали біля паркану.
Містяни відразу викликали правоохоронців. На місце прибули патрульні, слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які вилучили небезпечні предмети.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Триває перевірка.
Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте “101” чи “102”!
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