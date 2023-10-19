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  • У Дніпрі на Академіка Белелюбського знайшли вибухові “сувеніри”: що кажуть у поліції

У Дніпрі на Академіка Белелюбського знайшли вибухові “сувеніри”: що кажуть у поліції

Сьогодні 16:32
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Правоохоронці проводять перевірку.
Новости Днепра про У Дніпрі на Академіка Белелюбського знайшли вибухові

Фото умовне.

Днями у Дніпрі на вулиці Академіка Белелюбського місцеві мешканці знайшли дві гранати.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

Зазначається, що вибухові “сувеніри” лежали біля паркану.

Містяни відразу викликали правоохоронців. На місце прибули патрульні, слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які вилучили небезпечні предмети.

Новости Днепра про У Дніпрі на Академіка Белелюбського знайшли вибухові

Новости Днепра про У Дніпрі на Академіка Белелюбського знайшли вибухові

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили факт події. Триває перевірка.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а телефонуйте “101” чи “102”!

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